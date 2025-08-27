回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、ブルボンのロングセラー商品「ルマンド」とコラボした新スイーツ「ルマンド プレミアムプリン」シリーズを9月4日から期間限定で販売します。1974年に発売開始した「ルマンド」。今回のコラボでは、サクサクとした歯ざわりと、クレープクッキーの繊細な味わいという特徴を「ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン」「ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリンパフェ」というスタイ