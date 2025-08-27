タレントのなかやまきんに君の元マネージャーの男が知人の男性から金をだまし取った疑いで再逮捕された。なかやまきんに君の元マネージャー・飯尾雄一容疑者は2024年、知人の男性に「韓国にいる親族の会社から服を仕入れて、日本人向けにネットで売っている。絶対に儲かります。利息をつけるからお金を貸してほしい」と嘘の話を持ちかけ850万円をだましとった疑いが持たれている。飯尾容疑者はマネージャーの仕事をするなかで、男