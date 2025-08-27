◇MLB ドジャース-レッズ（日本時間27日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平選手が第4打席でタイムリーヒットを記録しました。第1打席は空振り三振、第2打席四球、第3打席は大飛球でレフトフライに倒れていました。迎えた6回、打線はウィル・スミス選手のホームランで始まると、ミゲル・ロハス選手が2点タイムリーヒットで勢いに乗ります。そして大谷選手が3球目のスライダーをライト前に飛ばしさらに追加点を決めました