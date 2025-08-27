27日午後0時45分、秋田県と気象台は、秋田市秋田、秋田市河辺雄和、由利本荘市沿岸、由利本荘市内陸、大仙市、仙北市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・秋田市秋田・秋田市河辺雄和・由利本荘市沿岸・由利本荘市内陸・大仙市・仙北市