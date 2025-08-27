キリンがおならをする様子をおさめた動画がSNS上で大きな注目を集めている。【動画】キリンのおならの撮影に成功！「キリンのおなら、見たことありますか？」と件の動画を紹介したのは茨城県行方市にある霞ヶ浦ふれあいランド内の動物園「霞ケ浦どうぶつとみんなのいえ」の公式Xアカウント（@doubutsutominna）。肛門がムズムズと動いたかと思えば、やがてスーッと尻尾が跳ね上がり、静かにおならが放出…キリンが放屁する一部始終