◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタプロアマ戦（２７日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）前週のＩＳＰＳハンダ夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメントで７年ぶり８勝目を飾った小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）は２７日、会場で取材に応じ、２週連続優勝に意欲を燃やした。前週は３打差８位で出た最終日に逆転優勝し、今季最高の優勝賞金４２６０万円を獲得した。「（優勝の）実感は…ありますね