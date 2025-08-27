フランス遠征を控える今年の日本ダービー馬クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が８月２７日、栗東トレセンで国内最終追い切りを行った。ＣＷコースでルシフェル（４歳３勝クラス）に１馬身半先行、ヤマニンシュラ（３歳２勝クラス）を４馬身半追走する形でスタート。ゆったりとしたフットワークでリズム良く運び、馬なりのまま鋭く脚を伸ばして２頭に併入した。時計は６ハロン８６秒５ー１１