斎藤工が主演するドラマ「誘拐の日」（テレビ朝日系）の第8話が、26日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）妻・汐里（安達祐実）のマンションで、七瀬家の防犯カメラのデータを見つけた新庄政宗（斎藤）。そこには、事件の1週間前に七瀬家を訪れている汐里の姿が映っていた。一体なぜ、汐里が七瀬家にいたのか…!?一方、凛（永尾柚乃）は、投資会社“Zキャピタルズ”の日本支部長・ケビン福住（鈴木浩介）の手下、