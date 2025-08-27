雨の影響で交通機関に乱れが出ています。JR城端線は午前11時30分すぎ、城端駅に設置してある雨量計が規制値に達したため、砺波駅と城端駅の間で運転を見合わせていましたが、JR西日本によりますと午後2時20分ごろ、運転を再開したということです。この影響で普通列車上下あわせて8本が区間運休しています。また、あいの風とやま鉄道は、石川県内での雨の影響で金沢駅と津幡駅の間で運転を見合わせているため、普通列車上下6本が運