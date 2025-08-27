女優のキム・ソヒョンが日本単独ファンミーティングを成功裏に終えた。【写真】キム・ソヒョン、「子役時代の面影ゼロ」な大胆ドレスキム・ソヒョンは、8月22日に東京の立川ステージガーデン、24日には兵庫のあましんアルカイックホールで「2025 KIM SO HYUN FANMEETING『So Good Day in Japan』」を開催した。2019年以来、約6年ぶりとなる日本での単独ファンミーティングは、開催前から日本のファンの大きな関心を集め、変わらぬ