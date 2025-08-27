◇ナ・リーグドジャース―レッズ（2025年8月26日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は26日（日本時間27日）、本拠でのレッズ戦に「1番・DH」で先発出場。3打席安打なく迎えた第4打席で2試合ぶりの安打となる右前適時打を放った。この日は大谷が日本ハムからエンゼルスに移籍した2018年から日本ハムで3年間プレーした右腕マルティネスとの対戦。過去7打数無安打2三振と苦手としている右腕に対し、この打席はカ