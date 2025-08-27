タレントの橋本マナミが、“女子会”の様子を公開した。橋本は２７日までに自身のインスタグラムを更新。「仲良しの友人たちがお誕生日お祝いしてくれましたありがとうー女子会楽し」とつづると、竹内渉（あゆむ）らと６人で集ったショットをアップした。この投稿にファンからは「美女軍団」「美しい…」「魅力的です」「おめでとうございます！」などの声が寄せられている。