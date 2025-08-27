ウェスティン都ホテル京都は、旬のぶどうを贅沢に使用したパフェを9月1日から10月31日まで提供する。「シャインマスカットのパフェ」は、9月1日から10月5日まで提供する。トップには大粒のシャインマスカットの果実やブルーベリー、繊細なホワイトチョコレートの飾りと爽やかなライチシャーベットをあしらう。中層にはサクサクの生地にカスタードクリームを挟んだ特製ミルフィーユと、さっぱりとしたヨーグルトアイスを配置する。