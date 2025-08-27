ルートインジャパンは、「ホテルルートインGrand三沢-EAST COURT-」を8月20日に開業した。建物は地上10階建て。客室はシングル、デラックスツイン、ミニキッチン付きレジデンシャルシングルなど3タイプ、259室を設ける。室内には長期滞在向けにミニキッチンを備えた客室も設置した。館内には光明石人工温泉「旅人の湯」を備えた男女別の大浴場とサウナ、水風呂、無料の平面駐車場60台以上を設置する。食事は朝食レストラン「Restau