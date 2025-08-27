タレントの森咲智美さん（33）が、2025年8月24日にインスタグラムを更新。11キロ超の産後ダイエットに成功したことを報告した。「3日間のファスティングに挑戦しました」森咲さんの夫は、埼玉西武ライオンズの平沼翔太選手（28）。24年1月、結婚と第1子妊娠を公表。25年8月16日、第2子を出産していたことを発表した。そんな森咲さんがインスタグラムで、「産後ダイエット記録」として「今回、3日間のファスティングに挑戦しました