新日本プロレスは２７日、「ユナイテッド・エンパイアＵＥ」のフランシスコ・アキラ（２５）が右手首骨折により欠場期間に突入することを発表した。アキラは２２日（日本時間２３日）の英国・レボリューションプロレスの試合で右手首を骨折。復帰時期は未定となっている。アキラの属するＵＥは２０２４年２月にウィル・オスプレイ、今年４月にジェフ・コブと主力選手が相次いで退団。アキラ以外にもＨＥＮＡＲＥが右ヒザの負