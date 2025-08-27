歌手の一青窈（４８）が２６日深夜放送の「夫が寝たあとに」（テレビ朝日系）に出演。子育てについて語った。一青窈は２０１５年に結婚し、現在は３児のママ。子守歌として「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」の歌を親子で歌うと明かした。「キチっと歌ってキチっと歌わせる。揺れている音程で、キーが低いと寝にくい。まどろみの中でもしっかり歌ってほしい」子どもに対して「もっといけるはず。あなたならもっといい歌にな