26日、都内で行われた令和7年度健康増進普及月間記念イベントに、国民の健康づくりを支援する「スマート・ライフ・プロジェクト」のアンバサダーに就任したなかやまきんに君（46）が登場した。【映像】なかやまきんに君の様々なポージング普段からほぼ毎日ジムでトレーニングを行っているというなかやまきんに君。そんな自身の健康寿命ならぬ芸人寿命について聞かれると、次のように答えた。なかやまきんに君「デビューして25