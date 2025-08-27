神村学園高等部（鹿児島県いちき串木野市）は、女子硬式野球部の橋本徳二監督（５０）が部員を乗せたマイクロバスで酒気帯び運転をしていたことを明らかにした。同学園は橋本監督を自宅待機としており、今後処分を検討する。同学園によると、橋本監督は大会出場のため京都府に遠征していた２３日午前７時頃、酒気を帯びた状態でマイクロバスを運転。同府福知山市の宿泊先の近くで検問をしていた府警福知山署に摘発された。バス