２６日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」では、ウエストランド井口浩之が「このメンツなら勝てる格付け」として、自分が勝てる芸人たちと、テーマを決めて必勝を期する企画を放送。そこで「ホリエモンとケンカした」という芸人が登場した。井口は「権力に屈しなさそうな男」ランキングなら自分が１位になれると確信。コロチキ・ナダル、モグライダー・ともしげ、きしたかの・高野、カミナリ・まなぶらが登場。その中