県内の50代の女性が、100万円相当の暗号資産をだまし取られるニセ電話詐欺の被害にあいました。 ニセ電話詐欺の被害にあったのは県内の50代の女性です。 警察によりますと、女性は先月、インターネット上で副業を探していたところ「AIエージェント」を名乗るサイトを見つけLINEを登録。 担当の男から電話があり「副業には資金が必要なので、キャッシングをして送金してほしい」などと指示されました。