ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¼ç±é¡¦¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¡£Âè8ÏÃ¡ÖÂèÈ¬¼ó¤ª¤°¤é¤ä¤Þ¡×¤¬8·î27Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ðÂô¤«¤ë¤¿ÉôOB¡¦¿¿ÅçÂÀ°ì¡ÊÌîÂ¼¼þÊ¿¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ËÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÇ®¤¯ÉÁ¤¤¤¿¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉôÄ¶¤¨¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¡£2016Ç¯¡¢2018Ç¯¤Ë3Éôºî¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¡¢¡ÔÀÄ½Õ±Ç²è¤Î¶â»úÅã¡Õ¤ÈÉ¾¤µ¤ì