2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年2月23日）＊＊＊＊＊＊再放送中の朝ドラ『カーネーション』が話題です。ヒロインのモデル・小篠綾子さんの長女・コシノヒロコさんは、88歳になる今も現役のデザイナー。そのパワーの源は？（構成：篠藤ゆり撮影：鍋島徳恭）【写真】「米寿を祝う会」で三味線を弾くヒロコさん。向かって左隣が杵屋東成さん* * * *