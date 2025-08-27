タレントの岡田結実（25）が26日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）に出演。自身の芸名について語った。芸名の話題になり、岡田は「本名なんです。ユミと書いてユイと読む」と告白。海原やすよが「デビューする時に会社の方が“違う名前で行く？”とか」と聞くと、「言われなかった。私めっちゃ考えちゃうんです、自分の芸名」と打ち明けた。そして自身が考案した芸名を