【デザイアメイデン メディック】 2026年1月 発売予定 価格：6,930円 【メガミデバイス M.S.G デザイアメイデン メディック アイデカールセット】 2026年1月 発売予定 価格：1,320円 コトブキヤは、プラモデル「デザイアメイデン メディック」を2026年1月に発売する。価格は6,930円。 本製品は、コトブキヤが展開するプラモデ