メ～テレ（名古屋テレビ） 忍者発祥の地として知られる三重県伊賀市に、忍者の世界を体験できる施設がオープンしました。 伊賀市上野に27日オープンしたのは、伊賀流忍者体験施設「万川集海」です。 この施設は伊賀市が進める官民連携の観光プロジェクトの一環として整備され、名前は、伊賀忍者に伝わる忍術書に由来しています。 施設では忍者の衣装に着替え、手裏剣投げや暗闇で音を出さずに歩く「歩