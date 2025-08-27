かの出雲大社を擁する島根県。旅行に行くとなれば、出雲大社周辺で予定を組むかたが多いかもしれません。ですが島根県にはさらなる魅力的なスポットがたくさん！今回は島根県を西から東へ大横断するプレスツアーに参加して知った、ぜひみなさまにおすすめしたい場所・グルメを全3回でご紹介します。地味な見た目でお上の目をごまかした⁉「沙羅の木」さんの〈うずめ飯〉島根県南西部、山口県にほど近い場所に位置する津和野