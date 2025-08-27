兵庫・神戸市のマンションで24歳の女性を殺害した疑いで逮捕された男の自宅を、警察が家宅捜索した。家宅捜索を受けた谷本容疑者の勤務先の寮には、多くの服がつるされ、窓際には酒や調味料が並んでいる。またベッドには、ドライヤーが置かれたままになっていて、枕元には2つの位牌（いはい）があるのも確認できる。東京都の会社員・谷本将志容疑者（35）は8月20日、神戸市中央区のマンションで、片山恵さん（24）の胸などをナイフ