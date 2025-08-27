27日の県内は高気圧に覆われ晴れて気温が上がりますが、午後からは大気の状態が非常に不安定となる見込みで天気の急変に注意が必要です。27日の県内は高気圧に覆われ晴れて気温が上がり最高気温は松本と飯田で34度、長野で33度などと予想されています。水分をこまめにとるなど熱中症対策が必要です。一方、午後からは日中の気温上昇や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。