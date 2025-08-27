長野県の県の鳥で、国の特別天然記念物でもあるライチョウをテーマにした写真展が松本市で開かれています。山の稜線に立つ「ライチョウ」。松本市の信毎メディアガーデンでは雷鳥写真家、高橋広平さんが撮影したおよそ80点の作品が展示されています。絶滅危惧種でもあるライチョウの保護活動の一環で開かれたもので四季折々のライチョウの姿見ることができます。写真家高橋広平さん「とにかくライチョウの事を知って