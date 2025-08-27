女優朝倉あき（33）が27日までに自身のインスタグラムを更新。意味深な言葉で心境をつづり、反響が寄せられている。朝倉は紺のジャケットに白のパンツスタイルで、緑をバックに振り向く写真をアップ。「悲しいニュースを次々と目にしました。いつかお会いしたいと思っていました」と記すと「自分が、間違いを認め、謝り、誠意を持って何事にも対応できますようにと改めて祈りました」とつづった。さらに「映画で話題の『教皇選挙』