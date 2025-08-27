サマンサベガから、サンリオ『リトルツインスターズ』50周年を記念したスペシャルコレクションが登場♡8月26日（火）より全国のサマンサベガ取扱店舗と公式オンラインショップで予約スタート、9月1日（月）から発売開始です。キキ＆ララのファンタジックな世界観を、高級感のあるツイード素材や星型チャームで表現したバッグや財布など、ガーリー心をくすぐるアイテムが揃っています♪