歌手一青窈（48）が、26日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。一風変わったゲーム教育について語った。一青は現在9歳、8歳、6歳を育てる3児の母。子どもをどうゲームに関わらせるかについて「ゲームはファミコンから体験」と持論を語ると、「まずはファミコンの8ビットから知ってほしかったんです」と訴えた。ハイスペックな最新のゲーム機の魅力を語りつつ「360度美しく飛び回るこの人たちは、ここ