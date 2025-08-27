元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が27日、自身のインスタグラムを更新。“マシュマロボディ”際立つ赤ビキニ姿を公開した。【写真】「美しすぎる」“美谷間”あらわな小嶋陽菜のビキニショット小嶋は「Marseille」と題し、フランスのマルセイユを楽しむ様子を複数枚の写真と動画で紹介。大胆に“美谷間”を見せた赤ビキニ姿で“マシュマロボディ”を披露し、ファンを魅了している。この投稿にファン