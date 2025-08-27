aespa¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¡¢8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹¹¿·¡£¶âÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÈÀÄ¿§¤Î¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿WINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ÎÁ´¿È¥«¥Ã¥È¢£À¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é°ìÊÑº£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëaespa¤Î6ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRich Man¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¡£ËÜºî¤Ë¤ÏÆ±Ì¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢aespa¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ