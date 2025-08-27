日本サッカー協会（JFA）が８月26日、10月14日に東京スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップ2025において、森保一監督が率いる日本代表がブラジル代表と対戦すると発表した。来年の北中米ワールドカップに向け、絶好のテストマッチだ。森保監督は次のようなメッセージを発信した。「ブラジル代表と対戦できるキリンチャレンジカップを開催することに尽力くださったJFA関係者の方々、そしてステークホルダーの皆さまに心