静岡市の多くの小学校では8月27日から夏休み明けの学校生活が始まり、子どもたちが元気いっぱいに登校しました。 【写真を見る】夏休み明け学校生活始まる 宿題など手に元気に登校 熱中症対策で空調ある教室でリモート集会も＝静岡市 静岡市駿河区の中田小学校では27日朝、宿題やスポーツの道具など、大きな荷物を手にした子どもたちが約1か月ぶりに登校しました。 熱中症対策のため体育館での全校集会は行わず、空