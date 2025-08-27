名古屋地検が入る庁舎＝名古屋市名古屋地検特捜部は27日、名古屋市瑞穂区の学校法人越原学園が太陽光発電設備の売買契約時に、支払った代金の一部を自身に還流させ学園に損害を与えたとして、背任の疑いで学園副理事長越原洋二郎容疑者（52）を逮捕した。逮捕容疑は越原学園が発電設備を購入する際、越原容疑者の利得分を上乗せして契約を結ばせ、2020年10月下旬〜21年1月中旬ごろの3回の契約で計約2900万円、20年11月下旬ごろ