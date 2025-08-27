◇MLB ドジャース-レッズ（日本時間27日、ドジャー・スタジアム）ドジャースはキケ・ヘルナンデス選手がケガからの復帰後初ヒットと初打点を記録しました。日本時間7月6日のアストロズ戦での出場を最後に、左肘の炎症で負傷者リスト入りしていたキケ選手。復帰戦となったこの試合に「8番・サード」で先発出場すると、いきなり結果を残しました。第1打席でキケ選手は内野安打を放ち、復帰後初ヒットを記録。さらに同点で迎えた第2打