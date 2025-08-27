俳優・タレントの照英さんが自身のインスタグラムに、ジョギングを始めたことを投稿しています。 【写真を見る】【 照英 】体力回復へジョギング開始「少しずつ頑張ってみよう」酷暑の中「だいぶ涼しくなりましたね」と屈強のコメント照英さんは、ジョギングしながら自撮りした動画を投稿。キャップを逆向きにかぶり、大きなロゴの入ったＴシャツを着て、蝉の声が聞こえる緑の中を走っています。 照英さんは「キツい」