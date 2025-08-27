◆米大リーグドジャース―レッズ（２６日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に先発して、５回７２球を投げて２安打１失点、６奪三振の好投。今季９勝目（２敗）で通算２２１勝目となる権利を持って降板した。２５日（同２６日）の同カードでは７―０と快勝してナ・リーグ西地区単独首位に返り咲き、４年連