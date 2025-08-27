日本と対戦するアメリカ代表がプリシッチ、ウェア、クリンスマンらを招集アメリカ代表は現地時間8月26日、9月シリーズに臨むメンバー22人を発表した。6日に韓国代表、9日に日本代表と対戦予定。北中米ワールドカップまで約1年となるなかで、クリスティアン・プリシッチ（ACミラン）らが招集された。プリシッチは今年3月以来、約半年ぶりの招集となる。その他にはセルジーニョ・デスト（PSV）、MF鎌田大地と同僚のクリス・リチ