富士山の保全や適正な活用を推進する静岡県議会の特別委員会が、入山料などの受付け窓口がある富士宮口5合目を視察しました。 【写真を見る】富士山の3登山口を視察 事前登録や入山料支払いの現状などヒアリング＝静岡県議会特別委員会 富士山の保全と活用、オーバーツーリズム対策を検討するための県議会の特別委員会は、関係者からのヒアリングや県内3つの登山口について8月25日と26日の2日間視察をしました