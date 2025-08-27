高齢化で、いずれいなくなってしまうシベリア抑留の体験者。その「リアルな声」を未来につなごうと若者たちが最新技術AIを使って取り組んでいます。京都府舞鶴市にある舞鶴引揚記念館。ここで語り継がれているのは、シベリア抑留の記憶です。満州で終戦を迎えた日本兵らはソ連軍によってシベリアなどに連行され、強制労働をさせられました。極寒と飢えの中、およそ6万人が命を落としました。語り部「横に寝ている方は体調を崩して