北海道根室市の市営墓地で、ごみの不法投棄が続いているとして根室市が注意を呼びかけています。ごみが常習的に捨てられているのは、根室市の西浜町墓地です。根室市によりますと、墓地の休憩所とお盆の時期に設置している簡易トイレの間に、刈り取った草や供物、墓地では出ないような一般家庭ごみなどが捨てられる被害が毎年続いているということです。 市は数年前からごみの持ち帰りを促す看板を設置していますが、2025年も被