£±£¶ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Î¼«»¦¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¡×¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤¬³«È¯¸µ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤È¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó£Ã£Å£Ï¤òÄóÁÊ¤·¤¿/Jaap Arriens/NurPhoto/Shutterstock¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë£±£¶ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Î¼«»¦¤ËÀ¸À®£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Î¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¡×¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤¬£²£¶Æü¡¢³«È¯¸µ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤È¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤ò¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤¬¼«»¦¤ÎÊýË¡¤ò¥¢¥É¥Ð