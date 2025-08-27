静岡県内の最低賃金が2025年度の改定で63円引き上げられ、1097円になる見通しになりました。新たな最低賃金は11月から適用される予定です。 【動画】静岡県内の最低賃金、63円引き上げ時給1097円へ 上昇額は過去最大 審議会が労働局に答申 県内の最低賃金について議論する審議会は8月26日、時給を63円引き上げ現在の1034円から1097円とする案を静岡労働局長に答申しました。 物価高騰などの経済情勢を踏まえ、最低賃金を引き上