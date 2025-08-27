新潟空港の中国・ハルビン線が9月1日から運休します。運航する中国南方航空は、運休の理由について「機材繰りや需要など複数の要素を総合的に判断した」と説明しています。 9月1日から来年3月末まで運休することが分かった新潟ーハルビン線。中国南方航空新潟支店は運休の理由について、「機材繰りや需要など複数の要素を総合的に判断した」と説明しています。県が発表したハルビン線の昨年度の利用者は、8532人で搭乗率は5