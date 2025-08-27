8月27日の新潟県内は大気の非常に不安定な状態が続く見込みで中越・下越・佐渡では27日夜遅くにかけて土砂災害や低地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。 低気圧から伸びる寒冷前線の影響で大気の非常に不安定な状態となっている県内。8月5日からの大雨で大きな被害の出た佐渡市羽茂地区では田んぼの状況を確認する農家の姿も。稲には影響はなさそうだと胸をなでおろす一方で、日照りでひび割れた地面に雨が流れ込むこと