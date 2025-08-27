女優倉科カナ（37）と俳優中村獅童（52）がABEMAオリジナルドラマ「MISS KING／ミス・キング」（9月29日午後8時無料配信開始、全8話）に出演する事が26日、分かった。倉科は藤木直人（53）演じるヒモ男を支える恋人役、中村は主演ののん（32）の父親の天才棋士役。のんが演じる国見飛鳥は、母ととともに天才棋士の父結城彰一（中村）に捨てられる。母と貧しい生活を強いられ、やがて母は亡くなり孤独の身となる。飛鳥を見捨てた結